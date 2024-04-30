عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها في منطقة الجيزة.

المشدد 15 سنة لعاطل خطف طفلة وتعدى عليها بالجيزة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2491 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم «س.ر» 40 سنة عاطل، في فبراير 2023 بدائرة قسم الجيزة، خطف بالتحايل الطفلة «ج. ن»، بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام مستغلًا حادثة سنها وقلة حيلتها فاستدرجها إلى منزله، فتمكن من تلك الوسيلة من اقصائها عن أعين ذويها، وتعدى عليها.

وقال والد المجني عليها خلال التحقيقات، إن كريمته كانت رفقة شقيقيها لإحضار بعض الأغراض وحال عودتها فوجئ بعدم تواجدها فخرج إلى المنزل بحثًا عنها حتى وجدها رفقة أحد الأشخاص، وبسؤالها عما حدث إجابته أن المتهم اقتادها لمنزله وتعدى عليها