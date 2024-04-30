الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بمستقبل وطن: عمال مصر عمود الدولة ومثال يُحتذى به في الإخلاص للعمل

رشاد عبد الغني القيادي
رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن،

قال رشاد عبد الغني القيادي  بحزب مستقبل وطن، إن عمال مصر عمود الخيمة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، فهم قدموا مثال يُحتذى به في التفاني والإخلاص فى العمل، وقدموا بطولات عظيمة وتاريخية كانت سببًا في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر كانوا سببًا رئيسيا فيما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة التى يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لولا العمال في مصر ما تقدمت الدولة ولا نهضت، وبدونهم ما وصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من تنمية واستقرار ورخاء.

txt

تعطيل العمل بالبنوك الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

txt

وزير العمل: 5 و6 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

عمال مصر

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر، وتعطي ملف العمال اهتماما بالغا وتعمل باستمرار على منحهم المزيد من الامتيازات من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

رفع مستوى وكفاءة العمال

ولفت رشاد عبد الغني القيادي  بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية عملت على رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأن الدولة اتخذت من قبل حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصارًا لحقوق العمال.

وتحتفل مصر بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وتعد هذه المناسبة فرصة لتكريم العمال وتقدير جهودهم في بناء الوطن وتطويره، ويتم الاحتفال بعيد العمال في مصر بشكل مميز من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة.

حزب مستقبل وطن مصر الاقتصاد المصرى عيد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

نائبة تثمن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية

نائب يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل

النائب عمرو فهمى: المركز الرقمى لنقل البيانات يسهم فى تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف

طلب إحاطة لوزيرة الثقافة لتردى أوضاع عازفى الأوركسترا بالأوبرا

حزب العدل يدشن صالونه السياسي بالإسكندرية.. ويوصي: نحتاج جهاز تنفيذي من أصحاب الكفاءات

برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية شدد على مراعاة الحفاظ على المرافق الطبية

قيادى بحزب "المؤتمر": كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء حملت رسائل قوية للخارج

"المؤتمر" ينظم الصالون السياسى الخامس "الحكم المحلى أهمية وضرورة" الإثنين

الأكثر قراءة

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

قرار قضائي عاجل ضد المتسبب في وفاة "طبيبة التجمع"

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

محاكمة مثيرة.. والدة "طبيبة التجمع" للقاضى: محامى المتهم قالى موكلى مش هياخد 5 دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلة عبرية: تشاؤم في إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة

قناة إسرائيلية: تأجيل "عملية رفح" يسمح بتحسين المواقف تجاه أمريكا