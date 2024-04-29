الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائبة تثمن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية

ولاء التمامي
ولاء التمامي

قالت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية، تحرك غير مسبوق من جانب الدولة بقيادة السيسي، نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح على المجتمع الرقمي، ومحاولة الاستفادة من كافة الإمكانات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة.

ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مركز الحوسبة السحابية، يرسخ مكانة مصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات فى الشرق الأوسط وأفريقيا كما أن حرص الرئيس السيسي، على المشاركة في الافتتاح وحضوره شخصيا، يعكس اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم والتطور في المجال التكنولوجي  وتكنولوجيا المعلومات وبما يؤهل للانطلاق داخل القرن الـ21.

وشددت عضو مجلس النواب أن مركز البيانات والحوسبة السحابية أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة الذكاء الاصطناعي، فى مصر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، حيث يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على  كل المستويات.

تابعت ولاء التمامى، أن المركز يعمل على توفير آلاف فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة أنه أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي، كما يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة.

اختتمت التمامى أن الرئيس حريص على تعزيز أواصر الجمهورية الجديدة، بمزيد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعمل على إنشاء رقمنة متكاملة قادرة على ربط كافة القطاعات والمجالات، من أجل الوصول إلى تكوين قاعدة متكاملة وشاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها محليًا وعالميًا. مضيفا: مصر تتقدم للأمام تحت راية قيادتها وبجهود أبنائها.

النائبة ولاء التمامي لجنة القوى العاملة مجلس النواب مركز البيانات الحوسبة السحابية العاصمة الإدارية السيسي الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

نائب يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل

النائب عمرو فهمى: المركز الرقمى لنقل البيانات يسهم فى تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف

طلب إحاطة لوزيرة الثقافة لتردى أوضاع عازفى الأوركسترا بالأوبرا

حزب العدل يدشن صالونه السياسي بالإسكندرية.. ويوصي: نحتاج جهاز تنفيذي من أصحاب الكفاءات

برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية شدد على مراعاة الحفاظ على المرافق الطبية

قيادى بحزب "المؤتمر": كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء حملت رسائل قوية للخارج

"المؤتمر" ينظم الصالون السياسى الخامس "الحكم المحلى أهمية وضرورة" الإثنين

دراسة تبرز مقوماتها.. مدينة سوهاج الجديدة إحدى مدن التوأمة

الأكثر قراءة

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

فشل محادثات الطلاب المؤدين لغزة مع رئيسة جامعة كولومبيا بشأن إنهاء الاعتصام

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

"قصة حب عمرها ربع قرن".. حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق