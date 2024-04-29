نائبة تثمن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية

قالت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية، تحرك غير مسبوق من جانب الدولة بقيادة السيسي، نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح على المجتمع الرقمي، ومحاولة الاستفادة من كافة الإمكانات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة.

ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مركز الحوسبة السحابية، يرسخ مكانة مصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات فى الشرق الأوسط وأفريقيا كما أن حرص الرئيس السيسي، على المشاركة في الافتتاح وحضوره شخصيا، يعكس اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم والتطور في المجال التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات وبما يؤهل للانطلاق داخل القرن الـ21.

وشددت عضو مجلس النواب أن مركز البيانات والحوسبة السحابية أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة الذكاء الاصطناعي، فى مصر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، حيث يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات.

تابعت ولاء التمامى، أن المركز يعمل على توفير آلاف فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة أنه أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي، كما يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة.

اختتمت التمامى أن الرئيس حريص على تعزيز أواصر الجمهورية الجديدة، بمزيد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعمل على إنشاء رقمنة متكاملة قادرة على ربط كافة القطاعات والمجالات، من أجل الوصول إلى تكوين قاعدة متكاملة وشاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها محليًا وعالميًا. مضيفا: مصر تتقدم للأمام تحت راية قيادتها وبجهود أبنائها.