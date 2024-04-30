حبس ميكانيكي مزق جسد فكهاني في الشرقية

أمرت النيابة العامة بالزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل فكهاني إثر مشاجرة بينهما في منطقة المحطة، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "محمد ع" وشهرته "أورما" 45 عامًا، فكهاني، جثة هامدة.



وتبين من التحريات الأولية إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تلقيه طعنتين نافذتين على يد المتهم "طه إ" 50 عامًا، ميكانيكي، مقيم بذات الناحية، إثر خلافات مالية بينهما.



تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق وإتخذت قرارها المتقدم.