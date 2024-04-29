الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

"صحة الشيوخ" توصى بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى شبين الكوم

النائب على مهران
النائب على مهران

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيل اللجنة الدكتور عمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سامية أنسي، بشأن "سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمى من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها"، وبحضور ممثلي الحكومة.

أوضحت النائبة سامية أنسي مقدمة الاقتراح برغبة، أنه نظرًا لاعتماد مستشفى شبين الكوم التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – بشكل كبير- على التبرعات في توريد المستلزمات والأجهزة الطبية، تلاحظ وجود بعض النواقص المهمة ونفاذ رصيد بعض المستلزمات الطبية بها، مثل (جوانتيات لاتكس – جوانتيات معقمة – شكاكات لعينة السكر – شرائط سكر لجهاز كير سنس – وصلات تخدير – وصلات أجهزة تنفس صناعى – أنابيب حنجرية 7...5، 7....8 – وصلة دياثرمى – كيس جامع بول – إبرة بنج نصفى – مشرط جراحى – جبسونا 10..15 – قسطرة بولية – خيوط بأنواعها – ماسك اكسجين – سايدكس تعقيم – رولات تعقيم مقاسات مختلفة – ماسك نبيوليزر كبار وأطفال).

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وطالبت النائبة سامية أنسي، مقدمة طلب الإحاطة، بضرورة توفير هذه النواقص حتى تتمكن المستشفى من تقديم الخدمات الصحية للمرضى بالصورة اللائقة.

من جانبها أوضحت د.أماني فرج رزق الله مدير الإدارة العامة للمتابعة الفنية لتنفيذ عقود الإمداد الطبي، أن مشكلة عدم توافر بعض المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية هي مشكلة عامة ناتجة عن اضطرابات أسعار صرف الجنية أمام العملات الأجنبية، وأن هيئة الشراء الموحد تعمل من خلال إدارة الأزمات على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية طبقًا للاحتياجات الطارئة، وأنه يوجد طلبات إمداد متتالية من جهات صحية مختلفة يتم العمل على توفيرها وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، وستقوم الهيئة بالنظر في توفير احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي في أسرع وقت ممكن، في ظل وجود انفراجة في توفير العديد من المستلزمات المستوردة في الفترة الأخيرة.

في السياق، أوضح شريف صفوت مساعد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية للشئون الفنية، أن النقص في بعض المستلزمات الطبية مشكلة عامة بسبب صعوبة الاستيراد من الخارج مما يؤدى الى ضعف توريد المستلزمات عن طريق هيئة الشراء الموحد، مما استلزم الاعتماد على طرق الشراء القانونية بالأمر المباشر والتبرعات، وأنه يوجد متابعة مستمرة يومية وأن نقص المستلزمات في معظم الأمور الحيوية، يتم تداركه بكافة طرق الشراء القانونية، ويجب التعاون من خلال الموردين لهيئة الشراء الموحد.

فى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بموافاتها بحجم الاستهلاك الشهري لمستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية خلال الأربعة أشهر الأخيرة، حتى يتم الرجوع إلى هيئة الشراء الموحد لتغطية العجز المطلوب من المستلزمات الطبية، ويمكن عقد اجتماع آخر للوقوف على آخر المستجدات.

لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ الدكتور على مهران مستشفي شبين النائبة سامية أنسي

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