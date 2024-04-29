الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شركة السكر بوزارة التموين تعلن تصدير 30 طن خميرة

تصدير 30 طن خميرة
تصدير 30 طن خميرة

أعلنت شركة السكر والصناعات  التكاملية المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تصدير 30 طن خميرة إلى دولة ليبيا من إنتاج مصانع الكيماويات التابعة للشركة، كما يستمر العمل لتلبية احتياجات طلبات التصدير إلى العديد من الدول.

وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت شركة السكر والصناعات  التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في وضع خطة للنهوض وتطوير المصانع التابعة للشركة سواء المصانع المنتجة للسكر المحلى من القصب أو البنجر، مما أدى الى زيادة معدلات طرح السكر فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أيضا توفير السكر لأصحاب البطاقات التموينية أيضا تطوير مصانع انتاج الصناعات التكاملية مثل الخميرة والمربى والعطور والكحول وغيرها من المنتجات الأخرى في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير الشركات لزيادة معدلات الإنتاج.

تصدير 30 طن خميرة

30 طن خميرة
30 طن خميرة
تصدير الخميرة
تصدير الخميرة
شركة السكر والصناعات التكاملية القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية مصانع الكيماويات خط انتاج خميرة جافة

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