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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة في أحد شوارع بركة السبع لـ 1يونيو

محكمة جنايات شبين
محكمة جنايات شبين الكوم

قررت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الإثنين، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل سيدة في الطريق العام  بأحد شوارع مدينة بركة السبع، لجلسة الأول من يونيو، لسماع مرافعة دفاع المتهم.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بقيام أحد الأشخاص بطعن سيدة وسط الشارع بمدينة بركة السبع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.


وتبين من المعاينة، تعرض “ف س، 25 سنة” مطلقة وتعول طفلين، على يد المتهم “ه‍ س، 40 سنة” مقيم بقرية طوخ طنبشا وله معلومات جنائية.


وكشف أشرف قاسم دفاع المجني عليه، أنه تقدم لخطبة المجني عليها، وتم رفضه لسوء سلوكه مما دفعه للانتقام منها  في الطريق العام وقام بطعنها بسلاح أبيض، طعنات نافذة أودت بحياتها. 

محافظة المنوفية بركة السبع مقتل سيده بالشارع العام تاجيل الحكم مقتل سيده شابه

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