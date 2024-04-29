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الثقافة

الكاتب خالد إسماعيل: هذه الكتب شكلت وعي مبكرا في الدين والسياسة والأدب

الكاتب خالد إسماعيل
الكاتب خالد إسماعيل

تحتل الكتب طوال الوقت العالم المحيط بالأدباء والمثقفين، ففي كل مراحل حياتهم، تبرز الأعمال الأكثر تاثيرًا في رحلتهم مع الكتب، منذ الطفولة وحتى الشباب والكبر، بل وأن هناك شخصيات روائية وأدبية، التصقت بذاكرتهم، وظلت هي الشخصيات الأولى التي تأثروا بها، رغم مرور الوقت والزمن.

ويتحدث اليوم لـ"الدستور"، الكاتب خالد إسماعيل، حول الكتب التي شكلت وعيه مبكرًا في مراحل الطفولة والثانوية وحتى الكبر.

 خالد إسماعيل: هذه الكتب شكلت وعيّ في مرحلة الطفولة

كشف الكاتب خالد إسماعيل، في تصريحات خاصة للدستور: في صغري، كان أولى الكتب التي قرأتها وأثرت فيّ، هي الكتب السماوية للأديان الثلاثة، العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم، وهذه الكتب المقدسة كانت بداية معرفتي بالأديان السماوية ومنها بدأت التعرف على مفهوم الأديان ومصدرها وبدء يتشكل وعيّ حول علوم الدين.

وعن أول كتاب قرأه الكاتب كاملًا، قال: لاحقًا قرأت كتاب للدكتور رفعت السعيد بعنوان "حسن البنا.. متى وكيف لو لماذا؟"، وقرأته لأنني وجدت فيه تشريح وافي ودقيق لحركة الإخوان الإرهابية، وكيف ظهرت في عشرينات القرن الماضي؟ وكانت لدي بمثابة تأسيس للوعي السياسي، وكنت وقتها في المرحلة الثانوية.

وأضاف خالد اسماعيل، أنه من الكتب التي قرأها وتأثر بها أيضًا، كتاب "عبد الناصر المفترى عليه" من تأليف الكاتب الصحفي حسنين كروم، وهذا الكتاب جاء دفاعًا عن الرئيس عبد الناصر في مواجهة حملة كانت ضده في عهد السادات.

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 رواية “قنديل أم هشام”

خالد إسماعيل: هذه الشخصية تأثرت بها في رواية “قنديل أم هشام”

وعن ذكريات أول كتاب اشتراها الكاتب خالد إسماعيل، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان شابًا، قال: هو كتاب عن قصة حياة الشاعر بيرم التونسي: أتذكر أنه هذا أول كتاب اشتريته من معرض الكتاب، حينما كان مقر المعرض في مدينة نصر.

ومن الشخصيات الروائية التي تأثر بها خالد إسماعيل في الكتب، كشف: تعلقت بشخصية الكاتب "اسماعيل"، مشيرًا إلى: إسماعيل هو الطبيب الذي سافر ألمانيا، وعاد لمصر ليقضي على الجانب الروحاني في الدين لصالح النهضة الأوروبية، وهي شخصية رواية "قنديل أم هاشم" للكاتب يحيى حقي، وتأثرت في الكتاب بـ الصراع الذي كان يدور بين العلم والروحانيات في الدين.

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