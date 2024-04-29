"إسكان النواب" توافق على موازنة التنمية السياحية للعام المالى 2024/ 2025

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ3.90.500 مليار جنه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025

واستعرض المهندس أحمد عبدالقادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة التي تصل في الموازنة الجديدة 2025/2024 إلى 12.4 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/ 2025 تصل إلى 7 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليونًا.

ووافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موارد الهيئة المستهدفة خلال العام المالي 2024 /2025، لافتًا إلى أنها تصل إلى 46.6 مليار، وأن 35 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة ستذهب إلى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن حياة كريمة بالنسبة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية مقسمة لمراحل، المرحلة الأولى 52 مركزا جار تنفيذها من المنتظر انتهاؤهم في ديسمبر المقبل، وأن الخطة الاستثمارية المعروضة حاليا سوف تدخل ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.