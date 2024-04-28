اقتصادية النواب توافق على موازنة هيئة السلع التموينية.. ومساعد الوزير يكشف أسباب أزمة السكر

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم على موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 24 /25.

مخصصات الهيئة العامة للسلع التموينية

وكشفت الموازنة التفصيلية لمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 24 /25 عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات إيرادات النشاط، والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه بـ7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

وقدرت جملة المنح والمعونات بـ134.12 مليار جنيه بموازنة 24 /25 مقابل 127.7 مليار جنيها خلال موازنة العام الحالي.

كشف أسباب أزمة السكر

وأكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أزمة السكر التي واجهتها الدولة، خلال الفترة الماضية، لم تكن مشكلة إنتاج ولكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل.

وقال عشماوي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة موازنة الهيئة للعام المالي 2024 /2025.

وأضاف أن لدينا 8 شركات منتجة للسكر وكنا نقوم بحصر يومي لإنتاج تلك الشركات.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وشدّد على أن الدولة وفرت السكر في كل المنافذ الخاصة بمُبادرة الحكومة التي تم طرحها من خلال الهيئة، كما تم توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ حتى لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.

وحول ما تردّد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، قال "عشماوي": "صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما تم طرحه من قبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع".