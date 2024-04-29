الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

"إسكان النواب" توافق على موازنة مياه الشرب للعام المالي الجديد

النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومى،

وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موارد الهيئة المستهدفة خلال العام المالي 2024 - 2025، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 46.6 مليار، وأن 35 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة ستذهب إلى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن حياة كريمة بالنسبة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية مقسمة لمراحل، المرحلة الأولى 52 مركز جار تنفيذهم من المنتظر الانتهاء منهم في ديسمبر المقبل، وأن الخطة الاستثمارية المعروضة حاليا ستدخل ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 لعدد من الجهات.

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