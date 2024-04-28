الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 111 متهمًا في "طلائع حسم ولواء الثورة"

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر الأحد، تأجيل جلسات محاكمة  المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة، البالغ عددهم 111 متهمًا لجلسة 8 يونيو لضم الاحراز

القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، مقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

محكمة جنايات أمن الدولة محاكم بدر طلائع حسم ولواء الثورة جماعة إرهابية مواقع التواصل الاجتماعي

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