توقعات بزيادة 35% فى أعداد السائحين العرب الوافدين على الساحل الشمالى خلال الموسم الصيفى

قال الخبير السياحى إيهاب الجندي إن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد معه تدفقات سياحية كبيرة على منطقة الساحل الشمالى وخاصة من السائحين العرب وعلى رأسهم السعوديون والإماراتيون والكويتيون، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة الأعداد السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي تصل لـ35%.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال الموسم السياحى الصيفى الماضى قد وصل إلى مدينة العلمين الجديدة نحو مليون سائح، وذلك بفضل الأجندة الترفيهية التى نظمتها الشركة المتحدة، من خلال مهرجان العلمين الجديدة وجذب المهرجان السائحين العرب من كل الجنسيات لمتابعة هذه الأجندة والتي تضمن حفلات غنائية وفعاليات رياضية واستعراضات وغيرها، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكرر خلال الموسم المقبل وسيتم تنظيم مهرجان العلمين فى دورة جديدة سيتم الإعلان عنها قبل الموسم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموسم الصيفي تدفقات أكبر على منطقة الساحل الشمالى وذلك بعد ضخ العديد من الاستثمارات الفندقية وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين وزوار المدينة وخاصة أن العديد من الاستثمارات الجديدة كانت لا تزال تحت الإنشاء العام الماضى.

وفي ذات السياق، تستعد وزارة السياحة والآثار للمشاركة فى سوق السفر والسياحة العربى atm؛ والذى من المقرر عقده بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة خلال شهر مايو المقبل، للترويج للموسم الصيفى المقبل حيث إن سوق السفر العربي يعد واحدا من أهم الملتقيات السياحية التى تعقد فى منطقة الشرق الأوسط ويشارك به القائمون على صناعة السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وفى إطار الترويج والتسويق للموسم السياحى الصيفي يتم حاليا المناقشة حول تنظيم قافلة سياحية مهنية مصرية لدولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة ودفع معدلات الحركة السياحية البينية، وذلك بالتزامن مع معرض دبي.