"البحوث الزراعية" ينفذ قافلة بيطرية علاجية مجانية في سوهاج

بدأ مركز البحوث الزراعية اليوم الأحد، حملة تنفيذ قوافل علاجية مجانية في سوهاج في إطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية ومؤسسة مصر الخير.

علاج المواشي



وتعد هذه القافلة البيطرية المجانية في سوهاج لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، وذلك في الفترة من 28 إبريل حتى الأول من مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين.

وأكد "فاضل" أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان، بالإضافة إلى الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.

ونظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان تأثير التغيرات المناخية على نمو وانتشار الحشائش وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمقر المعمل بالجيزة خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2024.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن الدورة

تهدف إلى تعظيم الدور الإرشادي في رفع درجة الوعى الخاصة بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها والحد من مسبباتها مع بحث تأثيراتها المختلفة على انتشار الحشائش وكفاءة مبيداتها.