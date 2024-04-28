حزب المؤتمر: مركز البيانات خطوة جادة من الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي

قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم التكنولوجى الذى يعد هو السمة السائدة فى العصر الحديث، حيث تسير كل الدول فى هذا الاتجاه، وتوجيهات القيادة السياسية كانت حاسمة فى هذا الأمر بشأن الحوسبة والرقمنة والتحول الرقمي.

الخطط المستقبلية لدعم جهود التنمية الشاملة

وأكد غنيم، ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم، تطرقت للعديد من المفاهيم بشأن المركز وأهميته في العمل بداية من تيسير الحصول على الخدمات وأداء الحكومة وانعكاس المركز على هذا الأمر بالكامل وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لـ 2030 والخطط الموضوعة المستقبلية لدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على مستوى الجمهورية.

المركز يعمل على توفير آلاف فرص العمل بمقابل مالى كبير

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المركز يعمل على توفير آلاف فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة وأنه يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية، أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي، فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، وهو ما يدل على عظمة المركز وحجم الجهود المصرية المبذولة فى مختلف القطاعات.

وأضاف غنيم، أن المركز يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة وهو ما يعني تعظيم الاستفادة من التعليم التكنولوجى الذى شرعت الدولة فى الاهتمام به خلال السنوات الأخيرة.

سيُساهم المركز في توفير خدمات حكومية ذكية للمواطنين، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع.