الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى من أمام معبر رفح: شعارات الأمم المتحدة سقطت وراء هذه البوابة

معبر رفح
معبر رفح

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع،  من أمام معبر رفح، بوصول القافلة السادسة على التوالي للحملة الشعبية المصرية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والتي تأسست في أعقاب العدوان الصهيوني على قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي.

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العدو الصهيوني لم يترك في المكان بشر

وأكد عضو مجلس الشعب، أننا مازلنا مستمرون في الدعم للشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال  الإسرائيلي الغاشم، موضحًا: بأن العدوان الصهيوني لم يترك في المكان بشر إلا واعتدى عليه.

وأوضح النائب أحمد بلال البرلسي، أن القافلة تحتوي على ملتزمات طبية وبها خيام ومواد تموينية، وسلع غذائية وأدوية، وكانت القوافل السابقة يحتوى بعضها على مستشفى ميداني و سلع غذائية، مؤكدًا أنه لن نكف عن دعم الشعب الفلسطيني.

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٢ مليون فلسطيني معرضون للإبادة الجماعية 

واستطرد: أنه يوجد ما يقرب من 2 مليون فلسطيني معرضون للإبادة من الاحتلال الإسرائيلي وحياتهم معرضة للخطر خلف بوابة رفح.

واختتم حديثة خلال البث المباشر بأن شعارات الأمم المتحدة سقطت وراء هذه البوابة.

يذكر أن النائب أحمد بلال البرلسي، المنسق العام للحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، قد أعلن عن أن القافلة السادسة للحملة وصلت مدينة رفح المصرية، الأربعاء، استعدادًا لدخول قطاع غزة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن القافلة تتكون من 8 حاويات تضم 140 طنًا من المساعدات المختلفة بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات وفي انتظار دخول القطاع خلال الساعات المقبلة.

والتقى عضو مجلس النواب،  في مدينة العريش،  عددًا من قيادات وكوادر الهلال الأحمر المصري، مشيدًا بتعاونهم مع الحملة الشعبية، وبالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر في الأزمة الحالية.

النائب أحمد بلال البرلسي الحملة الشعبية المصرية للدفاع عن الشعب الفلسطيني قافلة مساعدات الحرب على غزة حزب التجمع

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