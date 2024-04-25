نائب مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: على إسرائيل الوفاء بالتزامها وفتح معبر أسدود

قال نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أمس الأربعاء، إن على إسرائيل الوفاء بالتزامها وفتح معبر أسدود.

وأضاف نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس هي العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة تعارض أي عملية عسكرية "واسعة النطاق" في رفح.

وأضافت أن حماس هي من بدأت هذا النزاع وعلينا ألا ننسى ذلك، مضيفة أنه على الأونروا تنفيذ إصلاحات تضمن استدامتها.