الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية مثمنة تنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية: مصر قادرة على تنظيم البطولات العالمية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بالبطولة العربية العسكرية للفروسية التي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجاري، بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، مؤكدة أنها فرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.

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مدينة مصر للألعاب الأولمبية فخر لكل العرب

 

وقالت حمدي، إن مصر هي أكبر دولة في الشرق الاوسط، نظمت بطولات عالمية وعربية وإفريقية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية الحديثة قادرة على تنظيم البطولات العالمية، بفضل الدعم والرعاية الكاملة من القيادة السياسية الرشيدة، قائلة: "مدينة مصر للألعاب الأولمبية فخر لكل العرب".

أداء مشرف لفرسان مصر
وثمنت النائبة نيفين حمدي، مستوى فرسان مصر وأبطالها المشاركون في البطولة العربية العسكرية للفروسية، مؤكدة أن أدائهم مشرف ويساهم في إثراء مستوى البطولة ويسكونون من أبرز وأوائل المنافسون على لقب البطولة، وسيحققون الفوز المستحق لهم وبلدهم مصر الحبيبة.

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تعزيز الروابط العسكرية والثقافية 
وأضافت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن البطولة العربية العسكرية للفروسية  تأتي فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والاهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية.

النائبة نيفين حمدي البطولة العربية العسكرية للفروسية الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة مدينة مصر للألعاب الأولمبية

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