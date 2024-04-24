الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

صبحي: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تمنح مصر قوة في الفوز بملفات استضافة البطولات

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، تعد أحد أكبر الصروح الرياضية متكاملة الخدمات، ليس على مستوى مصر فحسب وإنما على مستوى العالم".

أشرف صبحي: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرح رياضي متكامل الخدمات

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "المدينة بما تتمتع به من إمكانات وبنية رياضية متنوعة مقامة، وفق الأسس والمعايير العالمية لتضيف ميزة كبيرة لمصر".

وأضاف: "المدينة تمنح مصر عنصر قوة في الفوز بملفات استضافة البطولات الرياضية الدولية، خلال الفترة المقبلة".

وأكمل وزير الشباب والرياضة: "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي –رئيس الجمهورية، بإنشاء الصروح الرياضية الكبيرة سيمكن الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة من استضافة أكبر البطولات العالمية، في الفروسية".

وأردف: "في ضوء ما تشهده مصر من تنمية وعمران، ومشروعات قومية في جميع أنحاء الجمهورية، هذا بفضل دعم رئيس الجمهورية المتواصل والمستمر لقطاع الشباب والرياضة، توجيهاته بتطوير وإقامة المنشآت الرياضية بما يلبي تطلعات المواطنين".

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات الرياضية، التي جعلتها واحدة من أهم دول العالم في استضافة كبرى البطولات.

وواصل: "نادى فروسية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مميزًا للغاية، ويجب الإشادة بدور رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهودهم الحثيثة في إنشاء نادى الفروسية على أعلى مستوى".

واختتم قائلا: "نادي الفروسية يمثل قيمة مضافة إنشائية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وكذلك الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولات".

أشرف صبحي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الدكتور أشرف صبحي الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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