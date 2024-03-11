أشرف صبحى يشيد بالدراما الهادفة ويؤكد دور الشركة المتحدة فى تنمية الوعى

أعرب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن تقديره للمساهمات القيمة التي تقدمها الشركة المتحدة في إثراء المحتوى الدرامي والبرامجي خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى متابعته الدقيقة للأعمال التي تعكس تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع.

وأضاف “صبحي”، في مداخلته الهاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن القطاع الخاص الوطني أصبح يضع في اعتباره معايير تتماشى مع رؤية الدولة، مؤكدًا على الشراكات العديدة التي تجمع بين الوزارة والشركة المتحدة والتي تسهم في مواجهة التحديات المختلفة.

وتطرق الوزير إلى الدور البارز الذي تلعبه الشركة في تسليط الضوء على التطورات التنموية التي شهدتها مصر مؤخرًا، لافتًا إلى أهمية الأعمال التي تدعم الوزارة في تعزيز الوعي والانتماء لدى الشباب.

واختتم صبحي تصريحاته مشددًا على الأهمية الكبيرة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تأخذ في حسبانها الجوانب التنافسية والاقتصادية في عملها.