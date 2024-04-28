الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ

د. محمود صديق
د. محمود صديق

أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن شريعة الإسلام كانت سباقة في الحفاظ على أرواح المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة وقت الحروب؛ حيث نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن قتلهم؛ جاء في الحديث الشريف عن سيدنا أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}»؛ وذلك لأن الهدف الرئيس من بعثته -صلى الله عليه وسلم- هو تتميم مكارم الأخلاق، وصالح الأخلاق.

txt

المفتى: مصر ستظل ملاذًا آمنًا لكل طالب أمن وأمان وسندًا لكل مستضعف

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: «المبادئ الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراعات الدولية».

 جامعة الأزهر كانت وستظل سباقة فى تناول المؤتمرات الآنية التى تشتبك مع الواقع

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالمؤتمر وعنوانه، لافتًا إلى أنه موضوع الساعة، مؤكدًا أن جامعة الأزهر كانت -وستظل- سباقة في تناول المؤتمرات الآنية التي تشتبك مع الواقع؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف.

الإسلام جاء ليُحرم الظلم ويتمم مكارم الأخلاق

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الإسلام جاء ليحرم الظلم ويتمم مكارم الأخلاق، مشيرًا إلى أن الإسلام وصل إلى ماليزيا وإندونيسيا وغيرهما من بلاد ما وراء النهر وأكثر إفريقيا وأوروبا وغيرهما من قارات العالم عن طريق أخلاق التجار لا عن طريق الحرب، وصلح الحديبية وما تلاه خير دليل على ذلك من رحمة الله وسعته للجميع دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الدين، وسورة الممتحنة فيها كل الضوابط الخاصة بذلك، وأيضًا سورة الحجرات التي حددت آياتها العلاقات بين بني البشر جميعًا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

واستنكر نائب رئيس الجامعة ما يحدث من الكيان الصهيوني، من اعتداءات غاشمة على الأطفال والنساء وعلى المستشفيات والمساجد والكنائس في غزة وضرب للعهود والمواثيق.

وفي ختام كلمته دعا نائب رئيس الجامعة للمؤتمر والقائمين عليه بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في الحد من الظلم الذي يتعرض له الأبرياء في العالم من آلة الحرب ومن أعداء الإنسانية.

الدكتور محمود صديق جامعة الأزهر شريعة الإسلام الحديث الشريف المبادئ الأخلاقية والتشريعية أوقات الصراعات الدولية

مواد متعلقة

أحمد معبد فى مجلس الحديث: ألفاظ الأربعين النووية من جوامع الكلم

"الأوقاف" تفتتح 19 مسجدًا.. الجمعة المقبل

مركز الأزهر للفتوى يحذر من جرائم الإنترنت المظلم

مرصد الأزهر يوضح أسباب تبنى تنظيم داعش اللامركزية

المفتى: مصر ستظل ملاذًا آمنًا لكل طالب أمن وأمان وسندًا لكل مستضعف

وزير الأوقاف: رؤية الرئيس فى امتلاك القوة الرشيدة التى تحمى ولا تبغى رؤية عظيمة

الإثنين.. "البحوث الإسلامية" ينظم ندوة حول "تفعيل صيغ الاستثمار الإنتاجى"

الطريقة الشبراوية تحتفل بمولد السيد أحمد البدوى (صور)

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

الشقة فيها عفريت.. أب يخرج أبناءه من مسكنهم بحيلة شيطانية

"مصيلحى": قرار وقف الصيد وراء زيادة أسعار الأسماك.. وستنخفض فى هذا الموعد

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

الرئيس: رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية "ضرورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر