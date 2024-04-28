أحمد معبد فى مجلس الحديث: ألفاظ الأربعين النووية من جوامع الكلم

قال الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء، إن رسالة الدعاة هي رسالة الأنبياء في الدعوة إلى الله على بصيرة، تلك البصيرة التي تهدي إلى الحق، وتمنع من الضلال والانحراف والبعد عن الله- عز وجل-.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، في أول المجالس الحديثية التي أطلقتها وزارة الأوقاف، أن كتاب الأربعين النووية يؤيد معجزة المصطفى - صلى الله عليه وسلم- التي ذكرها في معرض امتنان ربه تبارك وتعالى عليه فقال: "وأُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ".

ألفاظ الأربعين النووية من جوامع الكلم ودليل على معجزة المصطفى

وأضاف أن ألفاظ الأربعين النووية من جوامع الكلم، وهي دليل على معجزة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) وأن اختيار كتاب الأربعين النووية اختيار موفق من وزارة الأوقاف، لتكون وزارة الأوقاف بحق راعية للقرآن الكريم والسنة والنبوية، وهذه هي رسالتنا التي لا بد من المحافظة عليها والمساعدة على نجاحها عملًا وقولًا كل في مكانه.

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية المشرفة انطلقت أول المجالس الحديثية بالمحافظات، حيث تم في المجلس بقراءة كتاب الأربعين النووية في مجلس واحد مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع، مع منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.