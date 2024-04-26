تمكن عشرات الالاف من الفلسطينيين، اليوم، من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مساء اليوم الجمعة، بأن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

قوات الاحتلال تعتدي على عدد من الشبان قرب باب الأسباط

من جانبها، اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان قرب باب الأسباط، ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، بالتزامن مع صلاة الجمعة، كما اعتدت بالضرب على الصحفي أحمد جلاجل خلال توثيقه عمليات الاعتداء والتنكيل بالشبان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

سلطات الاحتلال تحرم الآلاف من الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المختلفة من الوصول إلى القدس

يجدر الإشارة إلي أن سلطات الاحتلال تحرم الآلاف من الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المختلفة من الوصول إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.