الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

عصام خليل: تضحيات الشهداء الأبرار ستظل خالدة في ذاكرة الوطن

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

توجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته الرنانة بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ42 لتحرير سيناء التي عبرت عن مشاعر كل مصري وفي قلب كل مواطن على هذه الأرض الطاهرة.

وقال "خليل" في تصريحات له، إنّ كلمات الرئيس تُجسّد معاني البطولة والفداء والتضحية التي بذلها شعب مصر العظيم وجنوده البواسل من أجل تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرضنا المقدسة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أنّ سيناء ستظل رمزًا خالدًا لصمود وقوة الشعب المصري، وستبقى شاهدة على عزيمتنا وإصرارنا على حماية وطننا من أيّ عدوانٍ أو تهديد؛ وهنا نؤيد بكل قوة الموقف المصرى وجنبا إلي جنب مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة المواقف والإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصري.

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عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد علي رمالها مطامع الحالمين

وأضاف "خليل"، ان الموقف المصرى الواضح منذ اللحظة الأولى، يرفض تمامًا تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومى، وهنا نؤكد بأنه ستظل سيناء الصخرة الصلده التي يتبدد علي رمالها مطامع الحالمين احتلال أو استيطانا أو تهجيرا، لأن أرض الفيروز ميراث أجداد الأجداد وأمانة يحملها المصريون في قلوبهم ومرويه بدماء شهدائنا.


واستطرد:" نثمّن الجهود المبذولة لتنمية سيناء وتعميرها، وتحويلها إلى واحةٍ للخير والازدهار، إنّنا على ثقةٍ بأنّ مصر ستظلّ في أمانٍ ورفعةٍ وتقدمٍ بفضل قيادة الرئيس الحكيمة، وبفضل وعي شعبها وإدراكه لمسؤولياته الوطنية".

وختامًا، نُحيّي أرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحّوا بحياتهم من أجل تحرير سيناء، ونُؤكّد على أنّ تضحياتهم ستظلّ خالدةً في ذاكرة الوطن.

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