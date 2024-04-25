جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالمحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل متوفاة بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لعرضها على الطب الشرعي.

بداية أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اكتشاف ربة منزل متوفاة في ظروف غامضة داخل شقتها بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على تطورات الحادث.

ويكثف ضباط فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من جهودها للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.