قررت جهات التحقيق بنيابة شمال القاهرة الكلية، إحالة صاحب شركة للمحاكمة العاجلة، في اتهامه بتصوير زوجته أثناء العلاقة وتهديدها لعدم نشر المقاطع.

إحالة صاحب شركة متهم بتهديد زوجته بمقاطع أثناء العلاقة الزوجية

وتبين من التحقيقات، في القضية ۱۰۰٤٩ رقم لسنة ۲۰۲۳ جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم ۱۷۷۱ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال القاهرة، قيام "ح. ع"، ٤٣ عامًا، بتهديد المجني عليها كتابيًا بأن أرسل له رسائل نصية وصوتية عبر تطبيقي لمحادثات "واتس آب- تيليجرام" مضمونها؛ نسبة أمور مخدشة بشرفها وإفشاء عدة مقاطع مرئية وصورًا- مأخوذة من تلك المقاطع إبان إقامتهما العلاقة الزوجية؛ وكان ذلك التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر تمثل في مطالبتها بأداء مبلغ مالي للحيلولة دون نشر المحتوى المار بيانه.

وشرع في الحصول بالتهديد الواقع على المجني عليها سالفة الذكر على النحو سالف البيان لإعطائه مبلغًا من النقود؛ إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه لإبلاغ المجني عليها، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن نقل لهاتفه المحمول عدة مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليها في مكان خاص.

كما أذاع لنجلة المجني عليها سالفة الذكر صورًا مأخوذة من المقاطع المرئية المار بيانها والمتحصل، وهدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء المقاطع المرئية المتحصل عليها؛ بغية حملها أداء مبلغ مالي.

وقالت المجني عليها، إنه في غضون عام ۲۰۲۰ م؛ نشأت علاقة عاطفية فيما بينها والمتهم كللت بالزواج العرفي، تمكن خلالها الأخير من تصويرها خلسة بمكتبه الخاص إبان إقامتهما العلاقة الزوجية، وفي شهر مايو، يوليو، وعلى إثر خلافات فيما بينهما، تلقت من الأخير رسائل عبر تطبيقي المحادثات واتس آب تيليجرام- تضمنت مقاطع مرئية وصورًا- مأخوذة من تلك المقاطع مصحوبة برسائل نصية وصوتية مضمونها تهديدها بنسبة أمور مخدشة بشرفها وإفشاء المقاطع المرئية المار بيانها لنجلتها وكذا لأهليتها بغية حملها على أداء مبلغ مالي نظير عدم نشر المحتوى، ثم أذاع صورًا مأخوذة من المقاطع المرئية لنجلتها.