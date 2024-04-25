برلمانى: الدولة وضعت خطة محكمة لتنمية سيناء وحققت طفرة غير مسبوقة فى كل المجالات

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل يوما محفورًا في أذهان وقلوب الشعب المصري، لا سميا أنه تجسدت فيه الروح الوطنية والإرادة الشعبية في وجه المعتدي والمحتل، حتى عادت الأراضي المصرية كاملة إلى أحضان أبنائها، بفخر وعزة وكرامة.

تشهد سيناء فى الوقت الحالى طفرة

وقال البرعي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في فترة صعبة، وفي الوقت الذى واجهت فيه الدولة المصرية العديد من التحديات، فتم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية، بدأت بمحاربة الإرهاب، ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية، وتشهد سيناء في الوقت الحالي طفرة في العمران والزراعة والصناعة والسياحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وتابع: هذا اليوم عيد وطني مصري، تم استرداد فيه مصر أرضها الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير وتضحيات ثمينة بُذلت من قبل أبطال جيشنا الباسل وشعبنا العظيم.

وتقدم "البرعي" بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين- بحلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس، في كلمته، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إن الحرب من أجل تحرير سيناء كانت واجبًا وطنيًا مقدسًا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب.

وأضاف الرئيس السيسي: "اليوم تشهد سيناء جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، في إطار مشروع قومى ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه، حماية وصونًا لأمن وسلامة الوطن كله".