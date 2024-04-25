الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

توطين التصنيع وحل مشاكل المساندة.. كيف تصل مصر إلى 145 مليار دولار صادرات؟

صادرات
صادرات

تستهدف الدولة الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يتطلب وضع خطه للوصول إلى هذا الهدف.

في هذا السياق حاورت “الدستور” عدد من رؤساء المجالس التصديرية للحديث حول أبرز مقترحاتهم لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع توافر سيولة دولارية واستقرار الأوضاع الاقتصادية، بعد قرارات الحكومة الأخيرة وتصريحات رئيس الوزراء بأن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة في الموارد الدولارية.

مطالب بالإسراع في استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي

وفي هذا السياق، قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إن أبرز مقرتاحات المجلس للنمو بالصادرات السماح بسرعة استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي والتي لا يوجد لها بديل محلي في مصر، ما سيترتب عليه زيادة حجم الإنتاج المحلي الذي سيسمح بعد ذلك بزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وأوضح سرج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المجالس التصديرية تستهدف وفق توجهات الدولة التركيز على السوق الافريقي باعتباره سوق واعد للاستثمار والتصدير وضمن خطط التطوير تشمل دراسة واضحه للسوق الافريقي بشكل كامل.

أكد أنه من ضمن مقترحات المجلس تيسير إجراءات المستندات التصديرية وسرعه صرفها وتحديد مدة زمنية لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقة، مطالبا بمد دعم الشحن للأسواق الأخري بخلاف السوق الأفريقي، بحيث يشمل الدعم مختلف الأسواق التصديرية وليس السوق الأفريقي فقط.

خطة سريعة وطموحة للنهوض بالتصدير

ومن جهته، قال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديري للطباعة، إن استعداد الحكومة للاستماع بمقترحات المصدرين وحل مشاكلهم ووضع خطة سريعه للنهوض بالتصدير هو أمر إيجابي يجب الإشادة به، لافتًا إلى أبرز مقترحاتهم لتحقيق نمو في الصادرات شملت توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج بشكل سريع لضمان استمرار عملية التصنيع المحلي بدون توقف أو نقص في الكميات المطلوبة والتي ليس لها بديل محلي.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تأخير الإفراجات الجمركية والاعتمادات المستندية ضمن التحديات التي تعوق عملية التصدير ولا بد من العمل علي حلها في أسرع وقت،  مطالبا بمزيد من التسهيلات للمصدرين في المشاركة في المعارض الدولية وخاصة لقطاع الطباعة والتغليف لارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع الدولار، لافتا إلى أن توفير فرص للمشاركة في المعارض الدولية يفتح آفاق جديدة للتصدير وفتح أسواق جديدة.

وأكد جابر، على مقترح رخصة مصدر تكون معفاة من الضرائب ما سيكون لها مردود إيجابي على حجم الصادرات المصرية.

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