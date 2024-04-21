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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتحاد الصناعات: مصر لديها موارد طبيعية تؤهلها لتصبح مركزا عالميا للإنتاج

الدكتور كمال الدسوقي
الدكتور كمال الدسوقي

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر لديها موارد طبيعية كثيرة تؤهلها لتصبح مركزا عالميا للإنتاج.

وأضاف الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "استراتيجية الدولة المصرية لـ 2030 ومنها الصناعة كانت موضوعة ومدروسة بشكل جيد جدا"، مشيرا: "نستطيع الوصول لـ100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات".

وتابع: "مصر حاليا جاهزة للانطلاقة الصناعية"، موضحا: "نفذنا الكثير من المدن والمناطق الصناعية في مناطق مصر المختلفة".

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