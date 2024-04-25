الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الرحمة نُزعت من قلبه.. قصة الطفلة السودانية جانيت توجع القلوب

جانيت جمعة
جانيت جمعة

«اغتصاب واعتداء جنسي وخنق وقتل»… كانت هذه حالة الاعتداء التي شهدتها منطقة الكيلو أربعة ونصف بمدينة نصر، على جانيت جمعة الفتاة السودانية التي لم تبلغ 10 شهور فقط.

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

قرر أحد جيران أسرة جانيت جمعة خطف الطفلة واغتصابها، إذ أخذها لمنزله، وبدأ في الاعتداء عليها واغتصابها، وحينما خاف من صراخها قرر خنقها وقتلها، وأبقاها في منزله لليوم التالي وتخلص من الجثة بإلقائها في إحدى الحدائق العامة في المنطقة.

الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا حادث الطفلة الرضيعة جانيت وطالبوا بالقصاص لحقها من الجاني، لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

 

جانيت جمعة الطفلة السودانية الرضيعة جانيت الكيلو أربعة ونصف مدينة نصر 10 شهور عامل عامل ديليفري

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