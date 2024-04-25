"التنظيم والإدارة" يشارك في فعاليات الملتقى الـ24 لتوظيف وتأهيل الطلاب

شارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في فعاليات الملتقى الرابع والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تأتي هذه المشاركة إدراكًا من الجهاز لأهمية التدريب في تنمية القدرات لدى الطلاب، وربط مخرجات العملية التعليمية بالواقع العملي، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ولديها القدرة على المنافسة.

فرص تدريب وتأهيل

وشهد جناح الجهاز إقبالًا من الطلاب والخريجين الراغبين في الحصول على فرصة تدريب لدى الجهاز للاطلاع على دوره وخططه في النهوض بالجهاز الإداري للدولة، بما يتوافق مع محاور الإصلاح الإداري في رؤية مصر 2030.

يشار إلى أن أكثر من 35 جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص شاركت في الملتقى الذي يهدف إلى توفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الكلية.

ملتقيات التدريب

جدير بالذكر، أن الجهاز يشارك في ملتقيات التدريب إعمالًا لنص المادة رقم 8 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والتي نصت على أنه " يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناء على طلبهم دون التزامها بتعينهم"، وكذا قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - آنذاك- رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.

شارك في الملتقى عدد من المؤسسات والهيئات والبنوك، وجهاز حماية المستهلك، ووزارات الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى عدد من الشركات والمؤسسات المساهمة في الملتقى.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن ملتقيات التوظيف والتدريب السنوية التي تنظمها كليات جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجي الجامعة، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم، وإجراء تدريبات من خلال ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين والمساعدة في تشغيلهم وإكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع والربط الجوهري بين الجامعة وسوق العمل والمجتمع الخارجي خاصة فيما يتعلق بمجال التوظيف، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة مرتبطة بخطة الدولة 2030.