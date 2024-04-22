الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات للعاملين بأكثر من 100 جهة خلال شهر

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات للموظفين

أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 125 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر مارس الماضى، وذلك وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة 2016، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2021، وقانون ربط الموازنة للعام المالى 2023/2024.

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، من أبرز الجهات التى شملتها قرارات النقل موظفيها، هى: وزارة المالية، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الصحة والسكان، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الطيران المدنى، وزارة الأوقاف، وزارة التنمية المحلية.

 

قرارات نقل الموظفين 

كما شملت القرارات دواوين عموم المحافظات الآتية: الفيوم، أسوان، قنا، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، القاهرة، البحيرة، الدقهلية، إلى جانب مديريات التضامن بأسوان، الشئون الصحية بكفرالشيخ، التربية والتعليم بالإسكندرية، التربية والتعليم بالدقهلية، التربية والتعليم بالجيزة، التربية والتعليم بالفيوم، التربية والتعليم بقنا، الزراعة بأسيوط، الشئون الصحية بالبحر الأحمر، الزراعة ببنى سويف، الشئون الصحية بالفيوم، الطرق والنقل بالبحيرة، الشئون الصحية بسوهاج، العمل ببنى سويف، الشئون الصحية بالمنوفية، الشئون الصحية بجنوب سيناء، التربية والتعليم بسوهاج، التربية والتعليم بالمنوفية، الزراعة بالبحرالأحمر، التربية والتعليم ببنى سويف، الزراعة بالفيوم، الشئون الصحية بالغربية، الشباب والرياضة ببنى سويف، الطب البيطرى بالمنوفية، الشئون الصحية بالأقصر، الشئون الصحية بالدقهلية، الطرق والنقل بالأقصر، الشئون الصحية بأسيوط، الشئون الصحية بالبحيرة، التربية والتعليم بالغربية، التربية والتعليم ببورسعيد، الطرق والنقل بالشرقية، التربية والتعليم بالوادى الجديد.

 

شروط نقل الموظف العام

ويجيز قانون الخدمة المدنية نقل أي من موظفى الدولة بقرار من السلطة المختصة من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

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