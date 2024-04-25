الموجة 22 لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة تعديات ومخالفات بناء بالفيوم

ترأس محمد أبوالقاسم نائب رئيس مركز إطسا لشئون القرى بالفيوم، والأجهزة التنفيذية بتأمين من قوات الأمن وشرطة مركز إطسا، حملة مكبرة بالوحدة المحلية بقصر الباسل بحضور رئيس الوحدة المحلية ومسئولي حماية الاراضي واملاك الدولة بالمركز.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة 22 وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، وتحت إشراف أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة أطسا.

الموجة 22 لاسترداد أراضي الدولة

تمكنت الحملة من إزالة 5 حالات تعد على أراضى املاك الدوله عبارة عن عدد 4 حالات تعديات بالمباني بأشكال مختلفة وبمساحة إجمالية 836 مترا وحالة تعد بالزراعة على مساحة 12 قيراطا.

كما تمكنت الحملة أيضًا من إزالة 14 حالة تعد على أملاك ري بأشكال مختلفة عبارة عن أسوار ومعديات ومواسير.

استرداد أراضى أملاك الدولة بقصر الباسل

أشار رئيس المركز إلى أن الموجة 22 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

أوضح أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.

وكان قد أصيب 16 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

البداية بتلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ما أسفر عن إصابة 16 راكبًا.

حملات لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات

حملات لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات