عاجل| إصابة 16 مواطنًا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة- الفيوم" (أسماء)

أصيب 16 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، اليوم السبت.

البداية بتلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ما أسفر عن إصابة 16 راكبًا.

وكشفت المعاينة عن أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وأسفر عن الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين في الحادث وجاءت كالتالي:

نورة جمعة إبراهيم عبد اللطيف، 50عاما، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وصباح هاشم حسن، 40 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، ومها حسين عيد عبد الونيس، 39 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وحمادة خالد طلبة، 31 سنة، وإصابته اشتباه Pc وكسر بالكتف اليسرى، وعبد الحميد إبراهيم عطية، 32 سنة، وإصابته كدمات بالضلوع، وهند عبد النبي محمد 16 سنه، وإصابتها سحجات بسيطة في الجسم، وشهد سيد عبد السلام، 17 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة عيد عويس، 17 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت مريم توبة سيد، 16 سنة، وإصابتها كدمات بسيطة في الجسم، وماجدة خالد حسن، 16 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف اليمنى، وشيماء رمضان فؤاد، 17 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وأسماء عبد المجيد رجب،31 سنة وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وشهد مصطفى عبد الغفار، 16 سنة، وإصابتها باشتباه Pc وبتر جزي باليد اليمني، وآية رمضان فؤاد 16 سنة، وإصابتها اشتباه PC وكدمات متفرقة بالجسم، وآيات كامل محمد، 16 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالترقوة اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود بدوي سيد، 18 سنة وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.