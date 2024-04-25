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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فريد زهران: الناشرون صُناع للكتاب والقانون يتعامل معهم كـ"تجار"

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إننا نعمل على تعديل قانون اتحاد الناشرين وحرصنا على وجود عدد من النواب في احتفالية يوم الكتاب العالمي.

وأضاف "زهران"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "الناشرون صُناع للكتاب وليسوا تجارا". 

وتابع: "لدينا حساسية كبير من فكرة أن الناشرين تجار، الناشرون صناع، ونحن من الناحية التشريعية والقانونية نطالب طوال الوقت بتغيير هذا المسمى، لأن القانون يتعامل مع الناشر على أنه تاجر ولكن لابد أن يتعامل معه على أنه صانع، لأن التاجر لديه مكتبة، آخذ كتب وأبيعها، ولكن الناشر صانع لأنه لديه مكونات مختلفة، من مؤلف ومطبعة، وليس كل الناشرين لديهم مكتبات، وأحد مطالبنا الرئيسية أن يتم التعامل مع الناشر على أنه صانع".

وأكمل: "انت كصاحب مطبعة لديك أن تأخذ قرضا من البنك المركزي بفائدة 5% مدعوم، وأنا كناشر ليس لدي الصفة لأن التعامل مع الناشر هنا كتاجر، والتاجر لا يقوم بقيمة مضافة علي السلعة،  إنما المصنع يقوم بقيمة مضافة من مؤلف ومصحح وتم ضبطه ونشره وكل هذه عمليات انتاجية صناعية، في مصر ليس هناك تخصصات، في الخارج كل شىء مستقل من المؤلف والمصحح والموزع، ولو تعاملنا مع الناشر كمصنع فهو يحتاج لشبكة توزيع ومكتبات".

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