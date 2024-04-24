الأربعاء 24 أبريل 2024
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مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري يكشف تفاصيل فحص شاحنات المساعدات (فيديو)

احمد موسى يستضيف
احمد موسى يستضيف لطفي غيث

كشف الدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، عن تفاصيل الجهود المبذولة في دعم أهالي غزة، معلنًا عن إرسال أولى شاحنات المساعدات الغذائية في الثامن من أكتوبر، بالتعاون مع نظيره الفلسطيني.

وأكد غيث، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والذي أُذيع من ميناء رفح البري، أن الهلال الأحمر المصري يُمثل دعامة أساسية للدولة في مواجهة الأزمات، مُشيرًا إلى الكفاءة والسرعة في أداء المهام الموكلة إليهم.

وأشار إلى أنه تم توجيه فريق إدارة الأزمات لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، حيث تم إدخال شاحنتين تحملان مساعدات طبية وغذائية في غضون يومين من بدء الأزمة، موضحًا أن الهلال الأحمر المصري قد فعّل شبكته اللوجستية لتسريع وصول المساعدات، مُضيفًا أن المخازن الاستراتيجية في القاهرة والإسماعيلية تم تجهيزها، وأُنشئت منطقة لوجستية جديدة في رفح لهذا الغرض.

وأفاد "غيث" بأن الهلال الأحمر يلعب دورًا هامًا في التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان استلام وتسليم المساعدات بكفاءة، ولفت إلى أن الشاحنات تخضع لفحص دقيق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط اللازمة، وأن محتوياتها صالحة للاستخدام لفترات طويلة ومُعدة لمواجهة الأحوال الجوية السيئة.

وأكد أهمية الإجراءات الحديثة في تفتيش الشاحنات، مُشيرًا إلى أنه يتم تدوين كافة المعلومات على الكراتين، بما في ذلك الجهة المُرسلة والمُستقبلة وتاريخ الصلاحية، لضمان تتبع الشاحنة من بداية الإرسال حتى التسليم.

وأضاف أنه يتم فحص الحمولة بأكملها بأجهزة متطورة قبل التحرك للتأكد من خلوها من أي مواد غير مُرغوب فيها.

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