الخميس 25 أبريل 2024
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لطفى غيث: لم نشهد أية مخالفات داخل شاحنات المساعدات بمعبر رفح (فيديو)

لطفي غيث فى ضيافة
لطفي غيث فى ضيافة أحمد موسى

أفاد الدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، بأن معبر رفح لم يشهد أية مخالفات داخل شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، موضحًا أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات أهالي غزة، في حين يقتصر عمل الجانب الإسرائيلي على ساعات محدودة يوميًا.

وأكد غيث، خلال حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، من ميناء رفح البري، أن المعبر مفتوح باستمرار، حتى في العطلات والأعياد، متهمًا إسرائيل بتعطيل وصول المساعدات الغذائية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن الشاحنات تخضع لفحص مكثف في معابر كرم أبو سالم والعوجة، حيث تمر بأربع مراحل من الفحص تشمل الكشف البصري، واستخدام الكلاب البوليسية والأجهزة الحديثة، وأخيرًا الفحص اليدوي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤدي إلى تأخير وصول الشاحنات، خاصة تلك التي تحمل مواد غذائية حساسة للحرارة أو أدوية مثل الأنسولين التي تتطلب سرعة في النقل لتجنب تلفها، ولفت إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتوفير السولار، حيث تم ضخ سيارات تحمل الوقود لنقله إلى الجانب الفلسطيني.

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