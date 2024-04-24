"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا حول الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق حكومة سوناك

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا حول مشكلة الهجرة الشرعية، وذلك تحت عنوان «الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق حكومة سوناك».

وأفاد التقرير: «بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتنفيذ خطة لحل أزمة المهاجرين غير النظامين، سابق البرلمان البريطاني على مشروع مثير للجدل».

وأضاف: «مشروع قانون عانى من تأخيرات طويلة بسبب محاولات تعديله عبر ما يُعرف باسم عمليات «بنج بونج»، حيث يقوم أعضاء من مجلس العموم واللوردات بإرسال تشريعات ذهابًا وإيابًا إلى أشهر».

وواصل: «في كل مرة يقوم بها مجلس اللوردات بإجراء تعديلات على مشروع القانون، يجب على مجلس العموم التصويت على إلغائها».

واستطرد: «حكومة سوناك المتوقع لها خوض الانتخابات العامة في المملكة والمقررة في نهاية العام الجاري، تخضع لضغوطات متزايدة للحد من الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون المانش بزوارق صغيرة من فرنسا».