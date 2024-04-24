الأربعاء 24 أبريل 2024
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أحمد موسى يؤكد: مصر لم تغلق المعبر أبدًا أمام مساعدات غزة (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أعرب الإعلامي أحمد موسى، خلال بث خاص من ميناء رفح البري لبرنامج 

"على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، عن استمرار مصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ليس بجديد بل هو امتداد لمسيرة تاريخية بدأت منذ تحرير سيناء.

وأكد موسى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل جاهدة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى أهالي غزة، مستخدمة معبر رفح البري كنقطة عبور رئيسية لهذه المساعدات، وأضاف أن مصر لم تغلق المعبر أبدًا، بل ظل مفتوحًا لتسهيل وصول الدعم العاجل إلى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الجيش المصري قدم دعمًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، وأن الشباب المصري يعمل ليل نهار لضمان وصول المساعدات إلى غزة، رغم العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني تساهم بشكل فعال في تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقدم له الدعم بلا تردد أو تأخير، وأن دورها في هذا السياق يعد فريدًا على مستوى العالم.

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