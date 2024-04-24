الأربعاء 24 أبريل 2024
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حلقة خاصة من "على مسئوليتى" احتفالًا بذكرى تحرير سيناء (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، اليوم، حلقة خاصة من مدينة رفح المصرية، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، احتفالًا بذكرى تحرير سيناء.

خلال البث، أشاد "موسى" بالذكرى العزيزة لعودة سيناء إلى الحضن المصري في 25 أبريل 1982، حيث تزينت الأرض بالعلم المصري مجددًا بعد طول انتظار، وتحولت هذه اللحظة إلى عيد يُحتفل به سنويًا، وكانت رفح مسرحًا لهذه الاحتفالات.

وتطرق "موسى" إلى القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس الراحل أنور السادات بشن الحرب لاسترداد أرض سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا القرار كان البداية لانتصار مصر في حرب أكتوبر عام 1973.

وأخيرًا، ألقى الضوء على معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس 1979، التي أرست دعائم السلام بين مصر وإسرائيل وحددت ست مراحل للانسحاب الإسرائيلي من سيناء، ما مهد الطريق لعودة الأرض إلى سيادة مصر الكاملة.

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