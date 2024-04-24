الأربعاء 24 أبريل 2024
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أحمد موسى يفند الادعاءات الكاذبة للاحتلال من قلب مدينة رفح (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

في تصريحات حاسمة من ميناء رفح البري، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تعرقل يومًا دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن العراقيل تأتي من الجانب الإسرائيلي الذي يطيل عملية التفتيش للشاحنات لساعات.

وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" أن الاتهامات الموجهة لمصر بتعطيل المساعدات لا أساس لها من الصحة، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من يعيق العملية.

وأضاف أن القنوات المعادية تروج لشائعات مغرضة حول معبر رفح، في حين أن مصر أثبتت التزامها بتسهيل مرور المساعدات، مشيرًا إلى أن هناك معابر أخرى تستخدم لنقل المساعدات، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد شهد بنفسه سهولة العملية عبر مصر.

وتابع "موسى" تأكيده على أن القيادات الأوروبية التي زارت المعبر شهدت على الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في تسهيل وصول المساعدات، وأن الرئيس السيسي قد أمر بفتح مطار العريش لتعزيز هذه الجهود، وأكد أن مصر تعمل بشكل وثيق مع الدول الراغبة في إرسال المساعدات لضمان وصولها إلى أهالي غزة بكل يسر.

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