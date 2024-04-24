الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا يهنئ بالأعياد الوطنية ويشيد بفيلم "السر"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يُحتفل به غدًا (٢٥ أبريل)، مشيرًا إلى سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، جاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.
كما قدم قداسته التهنئة بعيد العمال الذي يحل يوم ١ مايو من كل عام، لافتًا إلى أنه عيد عالمي يحتفل به في كل العالم، موجهًا التحية والشكر لعمال مصر على ما يقدمونه من جهود في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

وفي سياق آخر، أشاد قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء بالفيلم السينمائي "السر" الذي أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية إزاء استشهاد الشباب المصري القبطي في ليبيا على الإرهابيين.

وقال قداسة البابا: إن هذا الفيلم يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة التي انتفضت في نفس يوم الإعلان عن استشهاد الشباب." وأضاف: "أتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زارنا في المقر البابوي للتعزية، وقال لنا وقتها "أخدنا تارنا".

توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة

وسبق أن أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مساء اليوم، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

وتعتبر عظة الأربعاء اليوم هي الأخيرة خلال فترة الصوم الكبير المقدس الذي يسبق عيد القيامة المجيد والذي يوافق الاحتفال به يوم 5 مايو المقبل من خلال إقامة صلوات القداسات احتفالا بالعيد.

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