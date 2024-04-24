نيدفيد: جاهزون لتحقيق أهدافنا أمام مازيمبى رغم صعوبة المباراة

أكد كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، صعوبة مواجهة الأهلي أمام مازيمبي التي تقام مساء الجمعة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد نيدفيد على أهمية التركيز في لقاء العودة، خصوصًا أن الفريق خرج بتعادل سلبي في مباراة الذهاب بالكونغو ولم يحسم التأهل، ويسعى بقوة لتحقيق أهدافه في مباراة العودة، وجميع اللاعبين جاهزون للوصول لهذا الهدف.

واستكمل نيدفيد: "فريق مازيمبي استطاع العودة أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي، وهذا مؤشر يدفعنا للتركيز في الفترة الحالية، وأن نتيجة الذهاب ليست مؤشرًا للصعود إلى النهائي، وعلينا بذل كل الجهد في لقاء العودة من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية.

واختتم نيدفيد حديثه بالتأكيد على أهمية التواجد الجماهيري في لقاء مازيمبي الكونغولي، خصوصًا أن جماهير الأهلي تمثل الداعم الأول للفريق، ونتمنى إسعادهم بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة مازيمبي

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في محاضرة فنية بالفيديو، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.