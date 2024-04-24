الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل وطالبة سرقا سائقًا بالإكراه فى شبرا الخيمة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبدالعال، أمين أحمد عبدالحافظ، ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد أبواليزيد عياش، بالسجن لمدة 3 سنوات لسرقتهما شخص وإصابته بإلقاء مادة حارقة "شطة" وسلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية  رقم 33650 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3332 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رمضان ج م"،31 سنة، عامل، ومقيم عزبة رستم ثان شبرا بمحافظة القليوبية، و"هايدى م ك"، 22 سنة، طالبة، مقيمة بالخيال النزهة القاهرة، في يوم 12/12/2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية شرعا في سرقة أحمد محمد عبدالإمام محمد، كرهًا عنه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفا المجني عليه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بالطريق العام ليلًا طالبين إيصالهما لمبتغاهما، واستدرجاه لمكان قصي عن أعين المارة، وما أن ظفرا به حتى باغته الأول بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه، واستتبعه بسلاح أبيض "سكين"، استلمه من الثانية محدثين إصابته بأنحاء جسده فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته للاستيلاء علي الدراجة النارية قيادته.

وكشف أمر الإحالة، عن أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه وضبط المتهمين متلبسين بجريمتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أنهما أحرزا سلاحًا أبيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين، مادة حارقة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة المستشار أمير فايز حنا مادة حارقة شطة السجن لمدة 3 سنوات محافظة القليوبية

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