"التموين" تواصل استقبال القمح بالصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية

واصلت الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، استقبال الموردين والمزارعين لتوريد القمح، حيث تتابع وزارة التموين يوميًا سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلًا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي

يُشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد حدد هدفًا لاستلام 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد 2024، مع توجيهه بسرعة سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عمليات التوريد.

لجان استلام وتوجيهات بإنشاء غرفة عمليات

تم تشكيل لجان استلام في كل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو من التموين وعضوية كل الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح.

كما أصدر الوزير توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة توريد القمح، وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

أسعار توريد القمح لعام 2024

تم تحديد أسعار توريد الأقماح المحلية لعام 2024 على النحو التالي:

2000 جنيه للإردب نظافة 23.5 قيراط.

1950 جنيهًا للنظافة 23 قيراطًا.

1900 جنيه للنظافة 22.5 قيراط.

مع التأكيد على استلام قيمة التوريد في أقل من 48 ساعة من استلام القمح من المزارعين.

استقبال القمح من المزراعين

فى محافظة الدقهلية، أكد المحافظ أيمن مختار، استمرار أعمال استقبال محصول القمح، موضحا أن الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة بلغت حتى اليوم الأربعاء، 46 ألفا و616 طنا، وذلك ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح هذا الموسم تبلغ 252 ألفا و292 فدانا، والمتوقع توريده 400 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح تشمل 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزنية 289 ألف طن.

ووجه المحافظ بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح خلال موسم 2024 إلى الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة؛ لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج.

وأكد أهمية تأمين مواقع التخزين، وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون، وتفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أي شكاوى تعوق عملية توريد القمح، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.

وفي كفر الشيخ، أكد المحافظ جمال نورالدين، انتظام عملية حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في جميع أنحاء المحافظة، مشيرا إلي أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم من خلال 25 شونة على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مشيرا إلى أن المحافظة تعد من أهم المحافظات المنتجة للقمح فى مصر.

وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

من جانبها، قالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن- في بيان اليوم- إن ما تم توريده اليوم من القمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة بلغ 110 آلاف و824 طنا و387 كيلوجراما.

ووجهت وكيلة الوزارة بضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت إن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 119 ألفا و933 فدانا، من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام وقدرها 394 ألفا و146 فدانا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفي دمياط، قال وكيل مديرية الزراعة المهندس طارق الباز إنه تم حتى اليوم حصاد 1700 فدان من محصول القمح بجميع أنحاء المحافظة، مضيفا أن جملة ما تم توريده 865 إردبا.

وفي الوادي الجديد، تفقد المحافظ محمد الزملوط، صومعة الخارجة، وقرر صرف مكافأة مالية لعمال الخدمات بالصومعة، تقديرًا لجهودهم المبذولة وتشجيعًا على مواصلة الجهد حتى انتهاء الموسم بنجاح ودون معوقات.

وتفقد المحافظ عمليات الفرز والتخزين داخل الصومعة التي تبلغ طاقتها التخزينية 45 ألف طن، موضحا أن إجمالي ما تم توريده من القمح بصوامع المحافظة حتى اليوم 43 ألفا و609 أطنان.

واطمأن المحافظ على سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، مؤكدا اتخاذ التدابير لتسهيل أعمال التوريد، ومتابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة القمح المُورّدة.

وفي المنيا، أعلن المحافظ أسامة القاضي ارتفاع حصيلة ما تم توريده من محصول القمح منذ اليوم الأول للتوريد وحتى اليوم إلى 17 ألفا و85 طنا من المزارعين والموردين بالشون الحكومية والصوامع في 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وفي القليوبية، أكد المحافظ عبدالحميد الهجان، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون، وأنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 11 ألفا، و180 طنا و991 كيلو جراما من القمح، فيما بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 30 ألف فدان قمح.

وطالب المحافظ جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وفي بورسعيد، شهد المحافظ عادل الغضبان، حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد، برفقة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، وأحمد زغلف رئيس الحي، والجهات المختصة من الزراعة والري بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 13 ألفا، و161 فدانا، منهم 5747 فدانا بمنطقة سهل الطينة و7414 بجنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو 2000 فدان، مؤكدًا أنه يجرى تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وأوضح المحافظ أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه زادت عن العامين الماضيين بنحو20 ألف فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.