الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نوال الكويتية تتعرض لأزمة صحية مفاجآة

الفنانة نوال الكويتية
الفنانة نوال الكويتية

نقلت  النجمة نوال الكويتية إلى أحد المستشفيات لتعرضها لأزمة صحية مفاجأة دون سبب واضح، وعمل الأطباء على إسعافها، وجار عمل عدة فحوصات وتحاليل، للأطمئنان علي صحته.

وكانت أحدث أعمال الفنانة نوال الكويتية هي تتر مسلسل صيد العقارب، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، أغنية "كنا واحد"  تتر مسلسل صيد العقارب هي أغنية درامية حزينة وهي من ألحان تامر عاشور، وكلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راءول، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

مسلسل صيد العقارب يتكون من 30 حلقة فقط ويشارك في بطولة العمل بجانب النجمة غادة عبدالرازق كل من محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

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كواليس تسجيل نوال الكويتية تتر مسلسل "صيد العقارب" (فيديو)

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قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب 

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

أحداث وأبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يضم 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

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