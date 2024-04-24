الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

منظمة المرأة العربية تُعلن فتح باب التقدم لجائزة "الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024"

جريدة الدستور

تُعلن منظمة المرأة العربية عن فتح باب التقدم لجائزة "الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024"، وذلك احتفالًا باليوم الدولى للفتيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يوافق 25 أبريل من كل عام،

 تهدف الجائزة إلى تشجيع الفتيات للانخراط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية مهارات الإبداع والابتكار عندهن لتقديم حلول فعَّالة لخدمة قضايا المجتمع.

تُقدم الجائزة في فئتين

ويُفتح باب التقدم للجائزة أمام الفتيات من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة في الفئة العمرية ما بين 12-24 عامًا، وتُقدم الجائزة في فئتين: الفئة الأولى تطوير/برمجة مشروع تكنولوجي لخدمة قضايا المرأة فى المجتمعات العربية باستخدام أحدث البرمجيات والأساليب التكنولوجية المتطورة، والفئة الثانية: القيام بحملة توعوية إلكترونية أو تصميم مبادرة تكنولوجية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشجيع الفتيات على الدراسة والعمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.

يمكن التقدم للجائزة بصفة فردية أو من قبل فريق من الفتيات، وينبغي أن يكون العمل المُقدم مبتكر ولم يحصل على جوائز من قبل. ويشترط استيفاء استمارة التقديم للجائزة الكترونيا على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2vgQoMEIdpHLgDoQ2wEWr5qVemizG5TaRcC_L9DHv-KJd5g/viewform

وآخر موعد لتلقى طلبات التقدم للجائزة هو 30 سبتمبر/أيلول 2024، وسيتم التواصل مع الفائزات عن طريق وسائل التواصل الموضحة فى استمارة التقديم، وستُستبعد الأعمال التي لا ينطبق عليها شروط الجائزة.

هذا وسيقام حفل تكريم للفائزات، وتُقدم منظمة المرأة العربية جوائز المسابقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتتضمن جوائز عينية (كومبيوتر محمول وشهادات تقدير)، بالإضافة إلى جوائز معنوية من خلال حضور دورات مجانية متخصصة للفائزات فى مجال تكنولوجية المعلومات والاتصالات لثقل مهاراتهن الابتكارية والتكنولوجية، بالإضافة إلى ضم أسماء الفائزات إلى قائمة شرف منظمة المرأة العربية تحت عنوان "فتيات مبتكرات" والتنويه عن إنجازاتهن.

من جهة أخرى، قامت المنظمة أيضًا بإطلاق منصة الكترونية جديدة تحمل اسم "المنصة الإلكترونية لمنظمة المرأة العربية لعرض نماذج مُلهمة للفتيات العربيات المبتكرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وتستهدف هذه المنصة الفتيات في الفئة العمرية نفسها (ما بين 12-24 عامًا) واللائي لديهن شغف بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسعين إلى إحداث تأثير إيجابي فى المجتمع، حيث تتيح المنصة للفتيات المشاركة بأفكارهن وتطلعاتهن وعرضها على المعنيين وذلك من خلال إعداد فيديو قصير مدته ثلاث دقائق يوضح اسم المتقدمة، وسنها، ودولتها، وتقوم فيه المتقدمة بعرض فكرتها وطموحها في مجال التكنولوجيا، وأهم إنجازاتها إن وجدت، والنماذج الملهمة لها من العالمات العربيات.على أن يكون الفيديو مصحوبًا بهاشتاج #arabgirlsinict والمنصة مفتوحة أمام مشاركات الفتيات العربيات المبدعات على مدار العام.

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الفتاة العربية منظمة المرأة العربية تكنولوجيا المعلومات مهارات الإبداع الابتكار الفئة العمرية

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