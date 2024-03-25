"القومى للمرأة" يُصدر العدد التذكارى "إرادة سياسية"

قدمته الدكتورة مايا مرسى للرئيس السيسى..

أصدر المجلس القومى للمرأة العدد التذكاري "إرادة سياسية.. شهادة للتاريخ"، الذي يوثق ما تحقق من إنجازات ومكتسبات للمرأة خلال عشر سنوات، والذي قدمته الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية "المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٤".

إنجازات وجهود مصر لتمكين المرأة

ويقدم العدد شهادة للتاريخ بأقلام العديد من الوزيرات والشخصيات العامة وكبار المسئولين والمسئولات ونائبات مجلسي الشيوخ والنواب، حيث وصلت إلى أكثر من 250 وثيقة تتحدث عن إنجازات وجهود مصر لتمكين المرأة.

كما يتضمن العدد التذكاري كلمات الرئيس الداعمة والمحفزة للمرأة ومواقفه الإنسانية.

ويتضمن أيضًا كلمات السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي، لتقديم نفس الدعم والرقي الإنساني للفتيات كأفضل استثمار فيهن للمجتمع.

ويأتي هذا في إطار ما يشهده ملف تمكين المرأة المصرية من طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية، بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.

وكان قد كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف للمرأة لحفظ تراث المرأة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية: "تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية، وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة في العاصمة الإدارية الجديدة".

ويواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ سلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديًا، بقرى محافظات كفرالشيخ والغربية ودمياط، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.