تحت رعاية وزيرة التضامن.. سيدات "دمياط والإسكندرية" يحصدن جوائز نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2024

شهد حفل توزيع جوائز مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال ٢٠٢٤ فوز ٣ مشروعات لسيدات من محافظتي دمياط والإسكندرية، وحصلت على المركز الأول الدكتورة منى وحيد محمد نوارة، من محافظة دمياط، عن مشروع "Minimal" المتخصص في المشغولات الخشبية ومكملات الأثاث، والمركز الثاني ريهام يوسف أحمد، من محافظة الإسكندرية، عن مشروع "Gufo" المعني بالملابس التنكرية وعرائس أميجرومي، والمركز الثالث يسرا رمضان عبدالفتاح، من محافظة الإسكندرية، عن مشروع "ركناية Design" لصناعة الحلي مستوحى من التراث والثقافة المصرية.

وانطلقت فعاليات المسابقة التي تحمل شعار «الحرف اليدوية بأنامل مصرية»، بحضور النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

وحضرت أيضًا الكاتبة فاطمة ناعوت، وهاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، وأيضا الكاتبة ناهد حمزة، وأحمد علي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "كلنا دليل الخير"، والدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني.

تشجيع النساء اللاتى يمتلكن مواهب فى مجال الحرف اليدوية

تأتي المسابقة برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجماعي، وتستهدف جميع السيدات والفتيات فوق الـ18 عامًا، ممن لديهن موهبة في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها، وقابلية تلك المنتجات للتصدير للخارج؛ بهدف تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.

ورحبت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السجينات، بالحضور، ثم انتقلت لشكر السيدات الـ240 المتقدمات للمسابقة، مؤكدة تميز منتجاتهن وإرادتهن القوية لتحقيق أحلامهن رغم الصعوبات، كما شكرت السيدات الخمس اللاتي وصلن للقائمة القصيرة من محافظات (الإسكندرية- دمياط- القاهرة- الجيزة) وتنوعت منتجاتهن بين (منتجات الخيامية- منتجات الأثاث المنزلي- منتجات الجلد الطبيعي)، وعبرت عن ذلك بـ"أناعندى دايما يقين أن أرض مصر غنية بالمواهب فى كل المهن، والحرف والمجالات، عشان كده كنت حريصة دايما فى كل منصب توليته إنى أدور عليهم".

كما أشارت الكاتبة نوال مصطفى إلى أن جائحة كورونا 2020 هي السبب وراء انطلاق المسابقة، والتي أغلقت العديد من المشروعات الصغيرة، فوضعتها الجائحة أمام البحث عن حلول مبتكرة لهؤلاء السيدات وخروج أفكارهن للنور مرة أخرى.

وعن قصص السيدات اللاتي وصلن للقائمة القصيرة، ذكرت الكاتبة نوال مصطفى بعض قصصهن خلال كلمتها، واللاتي تكشف عن قوة هؤلاء النساء وقدرتهن على تخطي الصعاب وتحويل الأحلام الصعبة لواقع.

من جهتها، أثنت د. حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، على الدور الرائد للكاتبة نوال مصطفى في المجتمع المدني، والقائم على الاستثمار في البشر وليس توزيع المساعدات المؤقتة، وتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتحدث النائب عاطف مغاورى، على هامش المسابقة، عن الدور الذي تبذله جمعية أطفال السجينات، برئاسة الكاتبة نوال مصطفى في خدمة الفئات المهمشة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وتقدم الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، بالشكر للكاتبة نوال مصطفى على عملها الرائد بقضية الغارمات، التي تتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على الغارمين/الغارمات، واثنى على فكرة المسابقة التي تهدف للتمكين الاقتصادي للسيدات وإبراز دورهن في المجتمع.

كما لفتت الكاتبة فاطمة ناعوت إلى دور الكاتبة نوال مصطفى الرائد مع سجينات الفقر وأطفالهن منذ العام 1990، وطالبت بتعميم نموذج الكاتبة نوال مصطفى في التنمية في مختلف دول العالم العربي؛ لما له من تميز ودور هائل في حل مشاكل الفئات المهمشة، وأهدت الكاتبة نوال مصطفى قصيدة تثمن دورها الإنساني.

كما أقامت إدارة المسابقة معرضًا لمنتجات المتسابقات اللاتي وصلن للقائمة القصيرة للمسابقة هذا العام، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من حضور الحفل بالإعجاب بالمنتجات الخاصة بالسيدات وجودة الصناعة اليدوية فيها والخامات أيضًا، إلى جانب منتجات الجمعية.

430330793_470366081981674_6351475480824305094_n

430360959_268152969681094_6169750148537112546_n