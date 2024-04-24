السجن المشدد 10سنوات لبائع سمك قتل آخر فى مشاجرة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "ك.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "ك.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.م.ا". الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.م.ا".

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بوفاة المجني عليه داخل أحد المستشفيات عقب تلقيه العلاج، وقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات قيام المجني عليه "م.م.ا" بالذهاب لأحد المستشفيات مستقلا توكتوك، للعلاج إثر تعرضه لطعنة بسلاح أبيض من قبل المتهم "ك.ا.م" بائع أسماك، وأن المجني عليه توفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات، عن أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وحيازة المتهم سلاحا أبيض، وتوجهه إلى حيث يقطن المجني عليه، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه طعنا في الصدر فأحدث إصابته، التي أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.